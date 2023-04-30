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Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Свою заяву міністр зробив під час спільного брифінгу з колегами із України, Латвії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії у Одесі.
— Основна мета програми — відновлення України. Особливе місце в цій програмі займе реконструкція Миколаєва, – заявив міністр.
Він підкреслив, що Данія не припинить підтримку України та засудив нещодавні обстріли Миколаєва.
— Данія підтримує боротьбу України за свободу разом з рештою вільного світу. Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців військовим обладнанням, фінансуванням та навчанням, що підтримує їхню боротьбу з Росією, – заявив, у свою чергу, глава Міноборони Троельс Лунд Поульсен.
Нагадаємо, в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Свою заяву міністр зробив під час спільного брифінгу з колегами із України, Латвії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії у Одесі.
— Основна мета програми — відновлення України. Особливе місце в цій програмі займе реконструкція Миколаєва, – заявив міністр.
Він підкреслив, що Данія не припинить підтримку України та засудив нещодавні обстріли Миколаєва.
— Данія підтримує боротьбу України за свободу разом з рештою вільного світу. Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців військовим обладнанням, фінансуванням та навчанням, що підтримує їхню боротьбу з Росією, – заявив, у свою чергу, глава Міноборони Троельс Лунд Поульсен.
Нагадаємо, в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.