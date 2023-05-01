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Данія і Казахстан вже взяли шефство над відбудовою двох об’єктів у Миколаївській області та незабаром розпочнуть відновлювальні роботи за власний кошт.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім 1 травня під час брифінгу у медіацентрі «Україна — Укрінформ», пишуть «НикВести».
Він розповів, що область тісно співпрацює з міжнародними організаціями та країнами, які весь час допомагають Миколаївщині.
— На цей час йде мова про низку медичних і освітніх об’єктів, які будуть відновлюватися за кошти іноземних партнерів, — сказав Віталій Кім.
Як приклад він привів Данію і Казахстан, які вже «взяли» на відбудову по одному об’єкту. Про які саме об’єкти мова йде Віталій Кім поки не сказав.
— На зараз і Данія, і Казахстан по одному об’єкту за власний кошт, власними силами починають відбудовувати. Вже їх інженерно-технічні робітники були на місцях, і готуємося до старту відновлення великих об’єктів, — розповів голова ОВА.
Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Нагадаємо, в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
Данія і Казахстан вже взяли шефство над відбудовою двох об’єктів у Миколаївській області та незабаром розпочнуть відновлювальні роботи за власний кошт.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім 1 травня під час брифінгу у медіацентрі «Україна — Укрінформ», пишуть «НикВести».
Він розповів, що область тісно співпрацює з міжнародними організаціями та країнами, які весь час допомагають Миколаївщині.
— На цей час йде мова про низку медичних і освітніх об’єктів, які будуть відновлюватися за кошти іноземних партнерів, — сказав Віталій Кім.
Як приклад він привів Данію і Казахстан, які вже «взяли» на відбудову по одному об’єкту. Про які саме об’єкти мова йде Віталій Кім поки не сказав.
— На зараз і Данія, і Казахстан по одному об’єкту за власний кошт, власними силами починають відбудовувати. Вже їх інженерно-технічні робітники були на місцях, і готуємося до старту відновлення великих об’єктів, — розповів голова ОВА.
Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.
Нагадаємо, в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.