Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів.

Йдеться про проєкти у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, повідомив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

— Цього року у пріоритетних регіонах Агентство відновлюватиме критичну інфраструктуру, логістику і житло – найнеобхідніші для функціонування країни проєкти, – зазначив Мустафа Найєм.

Він наголосив, що ініціатива у визначенні потреб та ініціюванні проєктів відновлення залишається за місцевою владою – обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами.

На його переконання, місцева влада найкраще володіє інформацією про руйнування і першочергові потреби відновлення. Тому саме їй потрібно якнайшвидше подавати заявки щодо проєктів відбудови до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке збирає та оцінює потреби всіх регіонів та визначає пріоритетні проєкти.

Нагадаємо, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 2 березня підписав розпорядження № 79-р «Про розроблення проекту Програми комплексного відновлення Миколаївської області».