Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань в Україні, щоб Росія заплатила за скоєне.

Про це вона сказала під час виступу в Брюсселі, пише «Бабель».

— У Рейкʼявіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб довести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший, але дуже хороший крок у напрямку російської компенсації, — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.