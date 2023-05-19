Російські пропагандисти намагаються приховати обстріл торговельного центру в Миколаєві, що відбувся у ніч на 17 травня.

Про це пише «Укрінформ».

Фото влучення у цивільний об’єкт оприлюднив у своєму телеграм-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Z-телеграм-канали почали заперечувати влучення ракети у ТЦ та звинувачувати Віталія Кіма у розповсюдженні дезінформації. У своїх дописах пропагандисти стверджують, що фото, яке виклав голова ОВА, — не з Миколаєва, а із Сеула, і датоване 1995 роком.

Як «доказ» роспроп використовує фейковий «фактчек». Пропагандисти публікують скрін із розділу «пошук за фото» начебто у російському пошуковику. Серед сотень схожих фото вони обрали світлину з обвалення торговельного центру «Сампун» у Сеулі.

Насправді руйнування у супермаркеті в Миколаєві не має нічого спільного з кадрами із Південної Кореї.

У Сеулі в 1995 році через порушення процесу будівництва обвалилася п’ятиповерхова будівля, внаслідок чого загинуло понад 500 чоловік і ще близько тисячі отримали поранення. На кадрах цієї катастрофи видно повністю зруйновану будівлю, всередині якої залишилися тільки груди каміння.

На фото з Миколаєва таких руйнувань немає.

Якщо завантажити світлину, яку виклав Віталій Кім, у сервіс пошуку від Google, то відразу можна зрозуміти, що фото саме з Миколаєва.

А якщо зробити пошук за фото Віталія Кіма з Миколаєва у російському пошуковику, що обмежує доступ до багатьох невигідних росвладі ресурсів, то система видасть сотні фотографій зі зруйнованими ТЦ із усього світу. До речі, першим фото схожої події буде світлина про трагедію не у Сеулі, а у Ризі.

Результат «пошуку», представлений у «фактчеку» пропагандистів, був створений у графічному редакторі — до фото Кіма додали текст про завалення ТРЦ у Сеулі.

Нагадаємо, минулого року Міністерство оборони Російської Федерації розповсюдило чергову брехню проти Збройних Сил України. Цього разу РФ розповіли про зйомки постановочних відеороликів, які проводить нібито Збройні сили України під Миколаєвом.

Також російські ЗМІ розповсюджували фейк про те, що з Миколаївської та Одеської областей масово вивозять українське зерно, щоб нібито розплатитися за ленд-ліз.