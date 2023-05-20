Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько анонсував початок роботи топонімічної комісії на вересень 2023 року.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу МАРТ, пишуть «НикВести».

— Я думаю, що у вересні комісія вже має запрацювати. Коли будуть її перші результати – сказати важко. Заявки надходять постійно. На жаль, війна триває і нові Герої зʼявляються постійно. Тому, мабуть, буде передчасно присвоювати певні назви, – сказав Дмитро Фалько.

Водночас він зазначив, що перейменування вулиці Московської на вулицю Маріупольська «відповідало духу часу», оскільки «в багатьох містян стара назва викликала огиду».

— Тепер ми маємо робити це обережно, розумно й виважено. Обсяг роботи безумовно великий, адже у нас велика радянська і російська спадщина. Комісії доведеться виконувати великий обсяг робіт. Нам треба буде вшановувати наших Героїв і, мабуть, європеїзувати наше місто. На мою думку, важливо вшанувати вклад й партнерів, які допомагають сьогодні місту, – додав Дмитро Фалько.

Нагадаємо, у Миколаєві влада має намір продовжити перейменування вулиць міста. Мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом наразі її склад потребує оновлення.

Зараз у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.