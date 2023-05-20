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Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько анонсував початок роботи топонімічної комісії на вересень 2023 року.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу МАРТ, пишуть «НикВести».
— Я думаю, що у вересні комісія вже має запрацювати. Коли будуть її перші результати – сказати важко. Заявки надходять постійно. На жаль, війна триває і нові Герої зʼявляються постійно. Тому, мабуть, буде передчасно присвоювати певні назви, – сказав Дмитро Фалько.
Водночас він зазначив, що перейменування вулиці Московської на вулицю Маріупольська «відповідало духу часу», оскільки «в багатьох містян стара назва викликала огиду».
— Тепер ми маємо робити це обережно, розумно й виважено. Обсяг роботи безумовно великий, адже у нас велика радянська і російська спадщина. Комісії доведеться виконувати великий обсяг робіт. Нам треба буде вшановувати наших Героїв і, мабуть, європеїзувати наше місто. На мою думку, важливо вшанувати вклад й партнерів, які допомагають сьогодні місту, – додав Дмитро Фалько.
Нагадаємо, у Миколаєві влада має намір продовжити перейменування вулиць міста. Мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом наразі її склад потребує оновлення.
Зараз у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.
Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько анонсував початок роботи топонімічної комісії на вересень 2023 року.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу МАРТ, пишуть «НикВести».
— Я думаю, що у вересні комісія вже має запрацювати. Коли будуть її перші результати – сказати важко. Заявки надходять постійно. На жаль, війна триває і нові Герої зʼявляються постійно. Тому, мабуть, буде передчасно присвоювати певні назви, – сказав Дмитро Фалько.
Водночас він зазначив, що перейменування вулиці Московської на вулицю Маріупольська «відповідало духу часу», оскільки «в багатьох містян стара назва викликала огиду».
— Тепер ми маємо робити це обережно, розумно й виважено. Обсяг роботи безумовно великий, адже у нас велика радянська і російська спадщина. Комісії доведеться виконувати великий обсяг робіт. Нам треба буде вшановувати наших Героїв і, мабуть, європеїзувати наше місто. На мою думку, важливо вшанувати вклад й партнерів, які допомагають сьогодні місту, – додав Дмитро Фалько.
Нагадаємо, у Миколаєві влада має намір продовжити перейменування вулиць міста. Мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом наразі її склад потребує оновлення.
Зараз у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.