В деокупованих частинах Миколаївської області уповільнився темп розмінування через часті підриви місцевих та піротехніків. Нещасні випадки трапляються через дуже високу щільність мінування.

Про це під час брифінгу у Media Center Ukraine розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Віталій Кім заявив, що наразі спеціалістами опрацьовано лише 51 тисяча гектарів територій.

«Я казав раніше, що ми рухаємось дуже швидко, але, нажаль, ми рухаємось дуже повільно. З 288 085 на цей рік опрацьовано 51 тисяча гектарів, при цьому, лишається ще дуже багато територій, які підлягають розмінуванню. І основна проблема це те, що періодично цивільні та мінери підриваються на території області через щільне мінування. Нажаль», - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, основні роботи з розмінування проводяться у Донецькій, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях.

Як відомо, До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.