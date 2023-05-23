Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід жительці Львівщини та двом чоловікам з Херсонської області, підозрюваним у продажі ртуті.

Про це повідомляє пресслужба суду.

За даними суду, жінка придбала у невстановлених осіб один кілограм «ртуті металевої», достовірно розуміючи, що це небезпечна отруйна речовина, обіг якої обмежено. Ртуть планувала збути з метою незаконного збагачення.

В подальшому, відповідно до матеріалів клопотання, жінка залучила двох мешканців Херсонської області, які повинні були підшукати потенційних покупців та організувати реалізацію ртуті.

Кілограм отруйної речовини зазначені особи планували продати за 900 тисяч доларів і згодом знайшли потенційного покупця. Останній повідомив правоохоронні органи та діяв під їх контролем.

В подальшому, всіх трьох було затримано в порядку ст.208 КПК України.

У судових засіданнях з обрання міри запобіжного заходу, жінка не визнавала свою причетність до вчиненого злочину, чоловіки, яких відповідно до матеріалів справи остання залучила до протиправної діяльності, провину визнавали, один з них повідомив, що піти на злочин його змусив брак коштів.

За результатами розгляду клопотань, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваній запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 684 000 грн.

Щодо інших двох фігурантів провадження, судом обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 134 200 гривень.