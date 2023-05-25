Захід готовий роками підтримувати Україну у війні, яку розв’язала Росія. Союзники обговорюють довгострокові багатосторонні угоди.

Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Відповідну заяву Ріші Сунак зробив на оборонній конференції після саміту лідерів G7. За його словами, стратегія Росія полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні. Сунак запевнив, що цього не станеться.

Прем’єр Британії наголосив, що його країна та Захід готові роками підтримувати українців.

— Ми зараз ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною, — заявив Ріші Сунак.

Велика Британія — одна з перших країн, яка підтримала Україну у війні з Росією. Лондон надав українській армії броньовану техніку, іншу військові підтримку, а в рамках коаліції передав танки Challenger.

Крім того, колишній прем’єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну відразу після звільнення північних територій від окупантів. Теперішній британський прем’єр Ріші Сунак не лише відвідав Київ, але й прийняв президента України Володимира Зеленського у Лондоні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що не підтримує та вважає неправильними спроби заморозити російсько-українську війну.