Тилігульська вітроелектростанція в випадку дефіциту електроенергії в Україні зможе досить суттєво зберегти енергетичний баланс.

Про це Громадському радіо заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Будівництво навіть у військовий час є можливим. Українські енергетики демонструють достатній оптимізм, технологість і безстрашність, тому що Тилігульська ВЕС розташована недалеко від фронту. Будівництво відбувалось під час обстрілів. Ця ВЕС є дуже важливою для України, тому що в скрутний момент дефіциту електричної енергії досить суттєво допоможе зберегти енергетичний баланс для всієї країни. Крім того, це такий символ непереможності та оптимізму нашої країни. Основна частина, десь 70%, було збудовано в процесі великої війни. В таких умовах, думаю, що ніде в світі не будувались електростанції», - поділився думкою Володимир Омельченко.

Наразі збудовано першу чергу в 114 МВт, яка здатна забезпечувати енергією 200 тисяч домогосподарств. В планах добудувати 390 МВт.

«На сьогодні збудовано 114 МВт. В другу чергу планується добудувати 390 МВт. В цілому електростанція, яка будується на Миколаївщині, буде мати потужність 500 МВт. Щоб ви розуміли, 200 МВт забезпечує електричною енергією близько 200 тисяч домогосподарств. Це невелике обласне місто. Один МВт може вартувати 1 мільйон доларів. Збудовано 114. Значить близько 114 мільйонів доларів на це витратили», - додав він.

Нагадаємо, що першу чергу Тилігульської вітрової електростанції було запущено 22 травня.