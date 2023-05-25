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Російська армія вночі 25 травня запустила по Україні 36 іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили всі безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запускали дрони одночасно з північного та південного напрямків.
— Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові обʼєкти в західних регіонах держави, — зазначили там.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі росіяни атакували дроном-камікадзе Нікопольський район і влучили по Марганецькій громаді. Безпілотник влучив у приватний будинок, люди не постраждали. Але Лисак не уточнив тип ударного дрона.
За даними КМВА, під час нічної атаки значна кількість безпілотників летіла і по столиці. Але Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони.
А над Миколаївщиною Сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили три «шахеди», повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
Російська армія вночі 25 травня запустила по Україні 36 іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили всі безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запускали дрони одночасно з північного та південного напрямків.
— Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові обʼєкти в західних регіонах держави, — зазначили там.
Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі росіяни атакували дроном-камікадзе Нікопольський район і влучили по Марганецькій громаді. Безпілотник влучив у приватний будинок, люди не постраждали. Але Лисак не уточнив тип ударного дрона.
За даними КМВА, під час нічної атаки значна кількість безпілотників летіла і по столиці. Але Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони.
А над Миколаївщиною Сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили три «шахеди», повідомив очільник ОВА Віталій Кім.