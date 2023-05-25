Цього тижня росіяни здійснили провокаційний обстріл окупованого міста Токмак Запорізької області, щоб звинуватити ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури. Окупантів видало їхнє гасло на уламках російської ракети.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 24 травня.

Вона зазначила, що на місці вибуху однієї з російських ракет місцеві жителі виявили її уламок, на якому було написано гасло «За братву и за победу», яким організатори провокації викрили себе.

— З метою приховання скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео окупанти заборонили, а свідків інциденту попередили про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів, – написала Ганна Маляр.

Також заступниця міністра розповіла, що для обмеження можливостей цивільного населення з обміну інформацією росіяни цілеспрямовано знищили обладнання мобільного зв’язку в районах Гладківки, Обривки, Нової Маячки, Виноградового, Таврійського, що на окупованій частині Херсонщини.

Так, окупанти демонтували електроустаткування мобільного зв’язку, а вежі повалили шляхом підрізання опор.

— До того ж російське окупаційне командування суворо заборонило проїзд цивільному населенню на тимчасово окуповану територію у районі населеного пункту Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку, – додала Ганна Маляр.

Нагадаємо, російські пропагандисти намагаються приховати обстріл торговельного центру в Миколаєві, що відбувся у ніч на 17 травня.