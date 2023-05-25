Головне управління ДСНС України у Миколаївській області представили книгу – «Надзвичайні. Миколаїв – форпост, який тримає Південь України». У ній зібрано фотографії, що показують роботу з ліквідації наслідків російських обстрілів у Миколаївській області.

Про це Головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомили на своєму сайті.

Книжка-фотоісторія присвячена роботі підрозділів ДСНС Миколаєва при ліквідації наслідків збройної агресії з боку РФ.

У повідомленні подякували фотографам за співпрацю та бачення подій під іншим кутом — Pavlo Petrov, Vlada Liberova та Ліберов Костянтин, Сергій Кононенко, Світлана Вовк, Stas Kozljuk, Ігор Арчібісов, Євген Завгородній.

«І ось, є результат, який, на нашу думку, вартий вашої уваги. Гартуючи сторінки друкованої книги, а також її онлайн-версії, ми можемо згадати найрезонансніші події, ракетні атаки, які завдав ворог по нашому регіону, побачити війну та її страшне обличчя через наші фото та відео», — йдеться у повідомленні.

На кожній сторінці є QR-код, яким можна перейти, і побачити фото і відео.

«Переглядайте, пам'ятайте та розповідайте всьому цивілізованому світу про події в нашій країні, надихайтеся рятувальниками, а ми й надалі працюватимемо і наближатимемо нашу Перемогу», — йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Робота була створена спільними зусиллями пресслужби та рятувальника-веброзробника сайту Головного управління ДСНС України в Миколаївській області та перекладача Миколаївського національного університету вміння В.О. Сухомлинського.

Нагадаємо, що документалісти зняли фільм про життя у військовому Миколаєві.