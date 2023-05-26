Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Дніпру є влучання у медзаклад. Повідомляють про одного загиблого.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

— Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу, — повідомив Лисак.

Наразі відомо про одного загиблого, 15 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей.

— Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Госпіталізовані й 11 дорослих. Двоє — «важкі», — повідомив голова ОВА.

Також він додав, що дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі. На місці «прильоту» працюють всі служби.

Нагадаємо, що 14 січня під час масштабної атаки по Україні росіяни влучили у багатоквартирний будинок в Дніпрі.