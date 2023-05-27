Вночі 26 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, 22 травня, з 4 до 5 ранку сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Вночі 26 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, 22 травня, з 4 до 5 ранку сили протиповітряної оборони повітряного півдня знищили шість ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.