Роботи по завершенню будівництва Троїцького мосту поблизу міста Нова Одеса будуть завершені в червні поточного року.

Про це під час брифінгу з журналістами заявив Віталій Кім.

«Це тепер не секрет. Є терміни. Плануємо, до кінця червня», - сказав Віталій Кім.

Підкреслимо, що раніше в Офісі президента думали над тим, чи добудовувати міст в умовах війни, адже на завершення робіт потрібно було 45 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення РФ на територію України новий міст через річку Гнилою Єланець у районі села Троїцького Миколаївської області мали намір ввести в експлуатацію вже у травні.