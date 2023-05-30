У ніч проти 30 травня (з 23:30 по 4:30) російсько-окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Загалом із півночі та півдня зафіксували пуски 31 дрона-камікадзе.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищили 29 ударних безпілотників. Майже всі дрони були уражені на підступах столиці та у небі Києва.

Також окупанти у ніч проти 30 травня здійснили 17-ту повітряну атаку на Київ від початку травня. Цей напад росіян був масований, вони атакували з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години.

Попередньо, відомо про одного загиблого та чотирьох поранених внаслідок падіння уламків. Також є руйнування в різних районах Києва.