На Варварівському мосту в Миколаєві ускладнений рух через неузгоджені дорожні роботи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла.

Він повідомив, що до управління почали масово скаржитись містяни через великі затори в районі мосту. Як з'ясувалося, що на мосту ведуться роботи, які ніхто не погоджував.

«Згідно чинного законодавства такого роду роботи повинні заздалегідь погоджуватись в патрульної поліції, щоб ми мали змогу спланувати свою роботу та виділити додаткові екіпажі патрульних для регулювання та організації безпеки дорожнього руху. Бо, як ви самі знаєте, рух на подібних ділянках під час ремонтних робіт ускладнений», - написав Віталій Даніла.

Наразі ремонтні роботи зупинено. На місці працює декілька екіпажів патрульної поліції, які регулюють рух та вирішують проблему з заторами.

«Посадові особи, які цю проблему створили будуть нести відповідальність. Друзі, пояснюю, що погодження подібного роду робіт з патрульною поліцією — це не наша особиста забаганка. Від цього залежить ваша безпека, витрачений час та нерви», - підкреслив він.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (раніше Служба автодоріг) оголосила тендер на послуги з нанесення розмітки на дорогах державного значення у регіоні.