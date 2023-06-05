За минулий тиждень в період з 29 травня по 4 червня у закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області народилось 80 дітей.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 41 дівчинка та 39 хлопчиків. З найменшою вагою 1610 г народилася дитина в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради.

При цьому, в пологових будинках Миколаєва з 26 травня по 2 червня на світ з'явились 37 малюків.

Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігається скорочення кількості пологів.



