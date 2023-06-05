Жителі Кінбурнської коси, яка більше року знаходиться під окупацією російських військ, розповіли, що на території не лишилось жодної техніки, з допомогою якої можно було гасити лісові пожежі.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Kinburn.Life.

За словами місцевих, окупанти вкрали все, що лишалось для боротьби з вогнем: машини, причепи, спеціальну техніку, насоси. Люди самотужки розставляють навкруг сел пляшки з водою, залишаючи поряд написи для окупантів, аби ті їх не чіпали.

«Сьогодні місцеві мешканці виходять з того що мають, та роблять пожежні «агрегати» з баклашок від води. Расставляють навкруги села, втикають палицю з білим прапором та надписом «для пожара», бо дикі окупанти можуть і це з@@@ти. Кажуть краще було би і лопати поряд залишити, але..... можна геть залишитися і без лопат....», – розповідають місцеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі, де знаходяться Національний природний парк «Білоберіжжя Святослава» та регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса», випалено 7-8 тисяч гектарів землі.



