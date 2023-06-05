На Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

«Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого 2022. Оборонна операція містить все, в тому числі і контрнаступальні дії. Тому, на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції», - пише вона.

За словами Маляр, саме через поразки під Бахмутом росіяни запускають інформацію про початок контрнаступу України.

На півдні, за її словами, тривають бої місцевого значення.

Пізніше Маляр додала, що наступальні дії на східному фронті здійснюють війська Оперативно стратегічного угруповання військ «Хортиця».