Підрив Каховської ГЕС та як наслідок затоплення Дніпра на Херсонщині може стати чи не найсерйознішою техногенною катастрофою останніх десятиліть для України та Європи.

Таку думку у коментарі «НикВести» висловила доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри екології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили Людмила Григор’єва.

— Взагалі — це буде дуже серйозна техногенна катастрофа наших останніх десятиліть. Я думаю, що це буде найграндіозніша катастрофа взагалі для нашої держави, та і можливо для Європи, - сказала Людмила Григор’єва.

На її думку, зараз варто звернути в першу чергу увагу на безпекову складову, оскільки мова йде про можливе затоплення населених пунктів не лише на Дніпрі, а і про підняття рівня води загалом у Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах. Також, це питання щодо безпеки Запорізької АЕС. Однак об’єктивно оцінити ситуацію зараз складно через брак інформації.

Людмила Григор‘єва, фото з сайту ЧНУ ім. П.Могили

— По-перше, Каховська ГЕС. Я зараз прочитала, що її немає, вона вже пішла під воду, наскільки я це бачила. І що там буде з Каховським морем — це взагалі питання. Там і Запорізька АЕС стоїть, хоча вона зараз і відключена. Але такі великі питання саме щодо безпеки. Це не просто екологія, а поки що безпека саме. Як встановиться водний баланс після цього потоку. Наскільки будуть охоплені території. Мені здається, що це в першу чергу безпековими питаннями ми маємо зараз перейматися. Мені важко казати зараз про це, бо сама не розумію, що там відбувається. Важко казати щось через брак інформації. Ми, по суті, знаходимося на Дніпро-Бузькому лимані. Якщо Дніпро-Бузький лиман може підніматися, вода може піднятися у нас. З Дніпро-Бузького лиману до нашого Бузького лиману. А ми ж Миколаїв, Намив — це все стоїть на Бузькому лимані. Я, наприклад, за це боюсь, щоб до нас нагору не пішла вода, щоб наш Бузький лиман не був розлитий, - сказала Людмила Григор’єва.

За її словами, теоретично існує імовірність підтоплення мікрорайону Намив у Миколаєві. Однак зараз представники влади Миколаєва стверджують, що загрози місту немає. Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, станом на 12:00 на 18 сантиметрів піднявся рівень води, проте небезпеки підтоплення немає.

— Ось сюди, в принципі, якщо це буде грандіозний такий вилив, то воно може сюди до нас штовхнути воду. Я зараз прочитала уже інформацію про те, що загрози Миколаєву немає. Вони знають масштаби, інженерні, гідротехнічні дані вони мають, я цього зараз не маю. Для мене це було під питанням. Теоретично — звичано, може (затопити Намив, - прим.). Тим паче, що там немає берегоукріплення, - сказала Людмила Григор’єва.

Берег на Намиві станом на 14:00 6 червня, фото НикВести Берег на Намиві станом на 14:00 6 червня, фото НикВести

Що стосується загрози опріснення Чорного моря через вилив значної кількості прісної води, то, вважає екологиня, зміни в водяній біоті відбудуться не одразу.

— Прісна вода для солоного моря, для океану, Чорне море — це частина світового океану, так, будуть наслідки, але не одразу ці зміни будуть. Це зміна для нашого басейну, для нашої екосистеми. Але скажу, що і риба, і наша вся біота, бо водяна біота, це і водяні рослини, одразу такі зміни, які ми відчуємо, не відбудуться, на мій погляд. Екосистема, якщо руйнація відбувається, зміни дійсно відбудуться. Але можливо не одразу людство їх відчує. І те, що ми вже знаємо, що екосистема наскільки здатна відновлюватися без втручання людини, то я не думаю, що буде страждати саме біотична складова, щоб ми це відчули, - сказала Людмила Григор’єва.

Коментуючи інформацію про те, що у річку Дніпро потрапила велика кількість машинного мастила через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, Людмила Прокоф’єва сказала, що важливо оперативно втілювати заходи щодо збору цієї маси, щоб не допустити екологічної катастрофи.

— Це буде жахливо, якщо це так. Там потрібно одразу втілювати заходи, щоб зібрати цю масу. Можна зібрати, бо це буде жахливо, бо тоді вже точно буде екологічна катастрофа. Це буде пляма, сама вода зміниться. Якщо пляма буде залишатися — буде гинути екосистема. Ми це маємо бачити як забруднення, яке буде до нас до берегів притягуватися. Я думаю, що наші лабораторії моніторять лише берегову частину, прибережну частину води. Тут треба збільшувати частоту моніторингу, і якщо можна — якісь виходи уже десь на Бузькому лимані, ми можемо в принципі моніторити, він не такий вже широкий. Моніторити, де можна. Парутине, з того боку (лиману, - прим.). Тут — Лимани, Лупареве, - сказала Людмила Григор’єва.

Вона вважає, що зараз важливо налагодити якісний та оперативний моніторинг ситуації та по кілька разів на добу проводити забір води для аналізу її стану.

В Офісі Президента України повідомили, що у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. При цьому є ризик подальшого витоку.

Що сталося?

Раніше стало відомо, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.