Заступник голови Національного екологічного центру (НЕЦ) України Олег Деркач оцінив наслідки підриву Каховської гідроелектростанції для Миколаївської області як «катастрофічні».

В коментарі кореспонденту «НикВести» еколог назвав підрив Каховської ГЕС російськими окупантами екоцидом, оскільки «такі дії спрямовані на знищення усього живого».

— Зміни однозначно катастрофічні. За майже 70 років там склалася своя екосистема. Зараз буде осушення величезних територій, там загине екосистема водойм, загине багато риби, там закинуть гідробіонти (організми, що живуть у воді, – прим.). З точки масової загибелі живих організмів це вже катастрофа. З точки зору війни – це екоцид, оскільки такі дії спрямовані на знищення усього живого. Я не можу сказати за жертв серед людей, але те, що люди втратять свої домівки, свою роботу – це вже факт, – сказав Олег Деркач.

Заступник голови Національного екологічного центру (НЕЦ) України Олег Деркач

За його словами, підрив також матиме негативний вплив на нижню частину Дніпра та акваторію північно-західної частини Чорного моря.

— Дуже погано, що таке трапилось, з біологічної точки зору, у той час, коли ще не закінчився період нересту, триває період розмноження птахів – вони ще на гніздуванні. Все це буде знищено, змите в море, як і багато мешканців плавнів (підтоплені ділянки річок неподалік від гирла, – прим.). Що ж стосується плавней, то малюють трагічні прогнози, що буде знищено унікальний плавневий комплекс дельти Дніпра. Треба сказати, що плавневі системи досить адаптовані до таких екстремальних умов. Звісно, з часом вони відновляться, хоча будуть значно порушені, – розповів Олег Деркач.

Еколог додав, що затоплення плавнів дельти Дніпра також може негативно вплинути й на Нижньодніпровський національний природний парк, Чорноморський біосферний заповідник та Національний природний парк «Білобережжя Святослава», зокрема – на Кінбурнську косу.

— Звісно, на біосферне ядро здійснюватиметься вплив: буде змінена структура, загине багато живності, – додав він.

Він також прокоментував потрапляння понад 150 тонн машинного мастила у річку Дніпро.

— Це потужний фактор, який говорить про забруднення акваторії, зокрема Чорного моря. Зважаючи на техногенний характер катастрофи, на шляху швидкої течії буде чимало резервуарів з нафтопродуктами та інших далеко не чистими матеріалами, накопичених пестицидів. Все це буде мати місце і буде викинуте в Дніпро-Бузький лиман та Чорне море, – додав еколог.

За його Олега Деркача, в дельті Дніпра знаходиться більше 100 видів рослин та тварин, що занесені до різних видів червоних списків, та близько 20 спільнот зникаючих видів, які наразі опинилися під загрозою: «Звісно, це вплине на їх чисельність, підірве стан їх популяцій. Це шкода, напевно, співмірна з пожежами».

Водночас еколог каже, що у разі повного прориву дамби, підтоплення загрожує трьом селам на території Кінбурнського півострова: Василівка (Миколаївська область), Рибальче (Херсонська область) та Іванівка (Херсонська область). Фактично, каже він, Кінбурнська коса може стати островом.

— Раніше казали, що у випадку прориву всієї дамби, рівень води на Кінбурнській косі підвищиться на три метри. Ми ж не розуміємо, наскільки глибоко здійснено цей прорив, скільки шлюзів прорвало і скільки залишилось. Три метри – це багато для коси, тому що у такому випадку може підтопити Василівку. За лінією Рибальче – Іванівка, скоріше за все, буде прорив, що зробить косу островом. Тобто якщо взяти Кінбурн, то фактично усі три села можуть бути підтоплені, – каже Олег Деркач.

Він також висловив припущення, що у разі підтоплення Кінбурну, російські військові змушені будуть залишити цю територію, оскільки втратять сухопутне сполучення з тимчасово окупованою Херсонщиною.

Траса Е-97 за Олешками

Водночас еколог вважає, що підвищення рівня води в акваторії Миколаєва на 23 сантиметра не повʼязане з підривом Каховської гідроелектростанції, оскільки норма підняття рівня води складає 50 сантиметрів. А мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 16:00 підняття рівня води в акваторії Миколаєва вже не зафіксовано.

— Взагалі ця хвиля не мала б дійти до Миколаєва. Поки це нормально, оскільки такі коливання зазвичай складають приблизно 50 сантиметрів. Все залежить від направлення вітру: він змінюється і змінюється рівень води. Але це поки не повʼязано з хвилею, яка повинна розповсюдитися протягом певного часу. Я думаю, що ще зарано, щоб вона дійшла до Миколаєва і впливала на миколаївські акваторії. Через прорив навряд чи ми помітимо якісь суттєві підвищення рівня води, оскільки ми достатньо далеко і площа розливів велика. Але все ж залежить від глибини та ширини прориву дамби, – сказав Олег Деркач.

Олег Деркач – миколаївський еколог, голова Миколаївського відділення ГО «Національний екологічний центр України», заслужений природоохоронець України, колишній директор регіонального ландшафтного парку «Тилігульский», десятки років викладав природничі науки, автор понад 60 наукових публікацій на екологічну тематику.

Що сталося?

Раніше стало відомо, що в разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні 2022 року, а восени встановили вибухівку на опорах та шлюзах.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції, українська сторона ще в жовтні 2022 року вимагала направити на об’єкт міжнародну місію спостерігачів.