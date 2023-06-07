Російсько-окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра. Однак не припинили обстріл Херсон, де триває евакуація мирних жителів.

Про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

«Відстежуючи ситуацію з поведінкою ворога на лівому березі, можемо констатувати, що вони відтягують свої підрозділи. Розпочали вони свій рух за декілька днів до цього теракту, і ми усвідомлювали, що вони готувалися», — зазначила Гуменюк.

Вона додала, що водночас окупанти розганяють дезінформацію, що це нібито через обстріли Сил оборони вони не мають змоги евакуювати жителів із підтоплених районів на лівобережжі Херсонщини, яка зараз тимчасово перебуває в окупації.