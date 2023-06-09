Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації».

Про це повідомляє Центр нацонального спротиву із посиланням на місцеве підпілля.

— Відтак були віддані вказівки щодо списку населення на примусову «евакуацію» вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Раніше повідомлялося, що в результаті підриву Каховської ГЕС тимчасово окупований півострів Крим може залишитись без питної води.

Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.