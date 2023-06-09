Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації».
Про це повідомляє Центр нацонального спротиву із посиланням на місцеве підпілля.
— Відтак були віддані вказівки щодо списку населення на примусову «евакуацію» вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.
Раніше повідомлялося, що в результаті підриву Каховської ГЕС тимчасово окупований півострів Крим може залишитись без питної води.
Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.
Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки «евакуації».
Про це повідомляє Центр нацонального спротиву із посиланням на місцеве підпілля.
— Відтак були віддані вказівки щодо списку населення на примусову «евакуацію» вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.
Раніше повідомлялося, що в результаті підриву Каховської ГЕС тимчасово окупований півострів Крим може залишитись без питної води.
Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.