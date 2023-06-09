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Вранці 9 червня на території біля кордону з Чернігівською областю на міні підірвався автомобіль – загинув поліцейський Олексій Жовтик, його колегу госпіталізували з травмами.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Старший сержант відділення поліції №2 (смт Ріпки) Чернігівського райуправління поліції Олексій Жовтик із колегою були не на службі. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні.

39-річний Жовтик загинув на місці. Його колега зазнав травм і був госпіталізований.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що 10 травня на протитанковій міні підірвався чоловік з села Петропавлівка Березнегуватської громади Миколаївської області.