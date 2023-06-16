НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент Європейської правди з Брюсселя.

«Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна – НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським. Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето», – сказав він.

Напередодні глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.