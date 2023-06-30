На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити очільника окупаційної адміністрації Російської Федерації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства встановлено, що колишній нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок» («Опоблок») Євген Балицький на початку повномасштабного вторгнення одним з перших публічно підтримав російських окупантів.

Після цього загарбники призначили його очільником адміністрації на захопленій території південного регіону.

Як повідомляється, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо «приєднання» Запорізької області до Росії.

Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», в яких фальсифікували результати голосування на користь країни-агресора.

Після фейкового плебісциту Євген Балицький звернувся до президента Росії з проханням визнати регіон як новий суб’єкт Російської Федерації.

Зазначається, що 30 вересня 2022 року, на «урочистому» заході у Кремлі він підписав незаконний «договір про входження» Запорізької області до складу Росії.

На підставі зібраних доказів суд визнав колаборанта винним призначивши йому 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Його засуджено за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та частиною 2 статті 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Повідомляється, що наразі Євген Галицький перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за держзраду.

Нагадаємо, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді та засуджено до довічного увʼязнення.