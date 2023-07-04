Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої лідери координували зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що лідери двох країн обговорили ситуацію на полі бою, останні події на території Росії, а також темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції, та подальші потреби України, зокрема про посилення протиповітряної оборони.

Зеленський сказав, що наразі тиск на Росію буде найбільш ефективним, адже їх влада продемонструвала слабкість та розкол у суспільстві.

«Дякую за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора», - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джозефа Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

Зазначимо, що у межах візиту до Фінляндії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен і Прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.