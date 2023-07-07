Правозахисна організація Human Rights Watch розгорнула адвокаційну кампанію з недопущення Парламентом США передачу Україні касетних боєприпасів для наступу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Свою позицію організація аргументує тим, що касетні боєприпаси заборонені міжнародними конвенціями, згідно з якою їх використання є військовим злочином.

При цьому, організація визнає, що касетні боєприпаси застосовує і Росія.

«Обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів і не прагнути отримати більше цієї невибіркової зброї. США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси», - наголосили правозахисники.

Коментарі людей, які виступили в Twitter з обвинуваченням в бік організації, керівництво Human Rights Watch блокує.

Раніше в Україні організацію розкритикувала державна влада за оцінку подій, пов'язаних з Російсько-українською війною 2014 року на Донбасі. Речник Міністерства Закордонних Справ Євген Перебийніс заявив, що Г'юман Райтс Вотч стала жертвою інсценування терористів, які намагаються дискредитувати українську армію. За його словами, твердження організації не підкріплені жодними конкретними фактами та базуються на свідченнях кількох місцевих жителів. Речник також зазначив, що точка зору української влади у доповіді відсутня.