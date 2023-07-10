Федеральна служба безпеки Росії змушує призначених окупаційною адміністрацією керівників кримських підприємств повідомляти про проукраїнські настрої серед робітників.

Про це повідомляє«Центр національного спротиву».

Зазначається, що таким чином росіяни посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово окупованому Криму.

— Співробітники ФСБ проводять розмови з «керівниками» найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників. Таким чином Федеральна служба безпеки Росії сподівається виявити людей, які співпрацюють з Силами оборони України, — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Москві в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.