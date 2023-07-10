Федеральна служба безпеки Росії змушує призначених окупаційною адміністрацією керівників кримських підприємств повідомляти про проукраїнські настрої серед робітників.
Про це повідомляє«Центр національного спротиву».
Зазначається, що таким чином росіяни посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово окупованому Криму.
— Співробітники ФСБ проводять розмови з «керівниками» найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників. Таким чином Федеральна служба безпеки Росії сподівається виявити людей, які співпрацюють з Силами оборони України, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Москві в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Федеральна служба безпеки Росії змушує призначених окупаційною адміністрацією керівників кримських підприємств повідомляти про проукраїнські настрої серед робітників.
Про це повідомляє«Центр національного спротиву».
Зазначається, що таким чином росіяни посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово окупованому Криму.
— Співробітники ФСБ проводять розмови з «керівниками» найбільших підприємств, призначених окупаційною владою, і наголошують на необхідності повідомляти у спецслужби про проукраїнські настрої серед працівників. Таким чином Федеральна служба безпеки Росії сподівається виявити людей, які співпрацюють з Силами оборони України, — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Москві в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.