Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на заміну 196 каналізаційних люків по проспекту Центральному за 5 мільйонів 550 тисяч 426 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Аукціон запланований на 26 липня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця вересня поточного року.

У техзавданні мова йде про демонтаж 196 люків каналізаційних колодязів та встановлення нових. Вказується, що вага нових люків з бетонною вставкою та опорними кільцями має бути 40 тонн, на них повен бути зображений логотип «Місто на хвилі» та рік встановлення «2023».

ДЖКГ також надав ескіз таких люків.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.