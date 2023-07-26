Арсен Гаспарян навпроти мера Олександра Сєнкевича. Фото: Олександр Сєнкевич

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич призначив нового начальника управління молодіжної політики міської ради. Ним став Арсен Гаспарян.

Такі дані вказані на сторінці управління на сайті мерії.

Відомо, що під час виборів в 2020 році Арсен Гаспарян балотувався в депутати до Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу». Тоді він отримав підтримку 149 виборців.

Пізніше працював штатним помічником миколаївського народного депутата від «Слуги народу» Олександра Гайду.

В 2021 році він став радником мера Олександра Сєнкевича. За інформацією ЗМІ, з березня 2021 року він зайняв крісло заступника начальника управління капітального будівництва Миколаївської міськради.

Нагадаємо, з 2018 року цю посаду займав Олександр Рябенко.