Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса, зруйнований внаслідок ракетного удару російських терористів, буде відновлено зі збереженням його автентичного вигляду.

Про це сьогодні, 26 липня, розповів міський голова Олександр Сєнкевич під час спільного брифінгу з начальником обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Як повідомлялось ще в березні, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

— Ліцей імені Миколи Аркаса відреставрують, адже це історична пам’ятка. Вже готовий проєкт. Навчальний заклад буде першим об’єктом, який Данія планує відновити, — повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада російські війська влучили ракетами С-300 в історичну будівлю Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса (колишня Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, — прим.). Російські війська обстріляли заклад вдруге. Однак на цей раз ракета влучила прямо у будівлю.

Руйнування російськими терористами унікального навчального закладу та архітектурної пам’ятки прокоментував мовний омбудсмен Тарас Кремінь.