Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг.

Це 25% від загальної протяжності доріг області, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу 26 липня, пишуть «НикВести».

Він розповів, що від початку бойових дій тричі робився ремонт дороги «Баштанка — Березнегувате» на запит військових, оскільки цим напрямком постійно пересувалася техніка. Це коштувало загалом 180 мільйонів гривень.

Станом на 25 липня в області вже почалися роботи на 41 дорозі з 50, що потребують відновлення. На це виділено 330 мільйонів гривень.

Загалом на дороги обласного значення передбачено у 2023 році близько 600 мільйонів: 402 мільйона гривень — загальної субвенції та близько 200 мільйонів — залишки минулих років.

Також 264 мільйона планують виділити на ремонт доріг державного значення, з яких 170 мільйонів вже отримали.

Нагадаємо, раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярда гривень.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині з 17 по 23 липня відремонтували дорожні покриття на ділянках 7 місцевих автодоріг Миколаївської області.