Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон про дерадянізацію статусу «селище міського типу» для населених пунктів.

Закон передбачає, що в Україні залишаться лише міста, села та селища. Також з'являться поселення.

Зазначається, що містами будуть називатися населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тисяч жителів.

Селищами — населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 тисяч жителів.

Інші населені пункти будуть просто селами. Також закон запроваджує нове поняття — «поселення». Такий статус отримуватимуть місця проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення.

Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Як відомо, станом на липень поточного року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 селище міського типу, 1 тисяча 164 звичайних селищ та 27 тисяч 204 села.

Відповідний законопроєкт ухвалили 262 нардепи. Закон набере чинності за три місяці після оприлюднення.

Нагадаємо, у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів.