З 1 серпня у Вознесенську, що на Миколаївщині підняли ціни на перевезення міським транспортом.

Перевізники ТДВ «Вознесенськавтотранс», ФОП Новак та ФОП Піпія від сьогодні здійснюватимуть перевезення вже за новими тарифами, повідомили у Вознесенській міській раді.

До підняття ціни, проїзд у міському транспорті коштував 10 гривень та 5 гривень для пенсіонерів. Відтепер, ціна становить 15 гривень, пільговий — 8 гривень.

«Нашою спільною метою є забезпечити стабільність та ефективність роботи міського громадського транспорту. Прийняття цього рішення було вимушеним кроком, обумовленим підвищенням витрат перевізників на забезпечення перевезень», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було прийнято на засіданні Виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Водночас жителі Вознесенська у місцевій групі Facebook обурюються, що їх ніхто не повідомив заздалегідь про підвищення тарифу на проїзд.

«Навіть ТДВ «Вознесенськавтотранс» ще не має на руках офіційного рішення, а з пасажирів вже зранку беруть по 15 гривень. А пасажирів ніхто повідомити не хоче?!», — написала мешканка Катерина Жданова.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував проведення конкурсу на введення в обіг електронного квитка у всьому громадському транспорті міста.