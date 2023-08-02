До переліку об’єктів, які відбудуть за кошти держбюджету, котрі виділили на засіданні уряду в кінці липня, потрапило три школи та два дитсадка у Миколаївській області.

Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося раніше, на відновлення цих об’єктів у Миколаївській області спрямують 667,9 мільйона гривень. Займатися проєктами буде Державне агентство відновлення.

Начальник ОВА Віталій Кім раніше підтвердив, що до списку увійшов ліцей №51 у Миколаєві. Його побудують наново. На це уряд спрямує 199,4 мільйона гривень.

Також з нуля будуватимуть Березнегуватський ліцей за 199,5 мільйона гривень.

Крім того по вулиці Космонавтів у Миколаєві реконструюють нежитлове приміщення, де розмістять дитсадок. На це Кабмін виділив 99,9 мільйона гривень.

Ще на двох об’єктах у Миколаєві буде проведено капітальній ремонт: гімназія №15 (109,4 мільйона) та дитсадок №75 (59,6 мільйона).

Нагадаємо, що загалом на останньому засіданні уряд виділив 3,5 мільярди гривень на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень у восьми областях України.

Раніше Миколаївщина отримала 626,8 мільйона гривень на реконструкцію та будівництво ще п’яти об’єктів.

Також повідомлялося, що Агентство відновлення та розвитку України візметься за проекти по відновленню зруйнованої внаслідок російського вторгнення інфраструктури у 11 регіонах, зокрема в Миколаївській області.