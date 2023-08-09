Голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

В коментарі «НикВести» вона аргументувала це тим, що депутати завчасно покидають онлайн-засідання.

— Я підтримую, щоб ми вже збиралися очно і бачили один одного. Але наше місто було під обстрілами, тому це такий тривалий процес наразі. В нас ще є проблема, що депутати підключаються на початку сесії, а потім їх немає. Я говорила міському голові, що треба вже збиратися очно, — сказала Тетяна Домбровська.

Також вона наголосила, що не виключає варіант змішаного формату сесій, з тими депутатами, які з тих чи інших причин не можуть повернутися з-за кордону.

— Щодо нашої фракції, то у нас всі депутати знаходяться у місті. Тому наша фракція вся готова бути очно, — додала Тетяна Домбровська.

Нагадаємо, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

Раніше повідомлялось, що голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво не вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.

До того ж перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

Як відомо, у вівторок, 8 липня, для апарату Одеської облради скасували можливість працювати віддалено у зв'язку з припиненням в Україні карантину, пов'язаного з коронавірусом.