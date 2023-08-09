Депутатський корпус Миколаївської обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Про це в коментарі кореспонденту «НикВести» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Коментуючи інформацію про скасування роботи віддалено в Одеській облраді, очільник Миколаївщини сказав, що регіон ближче до фронту, тому ситуація для очної роботи депутатів досі під небезпекою.

— У нас трохи інша ситуація. Ми ближче до лінії фронту, і інший тип озброєння нас дістає, в тому числі, С-300, який не дістане до Одеси, тому ситуація різна. Але з огляду на те, що ми проводили офлайн-сесію облради, депутати на місцях в достатній кількості, це буде ухвалено, як тільки будуть дозволяти безпечні заходи. Тим паче, треба забезпечити місце де можна проводити комісії в офлайн режимі, — сказав Віталій Кім.

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що ініціює проведення офлайн-засідань депутатського корпусу, оскільки більшість з депутатів вже давно повернулись та працюють на місцях.

Голова фракції «Наш край» в Миколаївській обласній раді Юрій Кормишкін також підтримує повернення роботи сесій облради у режимі офлайн.

В свою чергу, голова фракції «Пропозиція» в Миколаївській обласній раді Андрій Волков не вважає, що очний формат роботи суттєво вплине на якість роботи комісій облради, однак, підтримує ідею проведення засідань в офлайн режимі.