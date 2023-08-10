АТ «Миколаївобленерго» отримало від посольства Данії автовишку, яка дозволить виконувати ремонтні роботи на висоті до 34 метрів.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

Максимальна довжина «вильоту» стріли автовишок, які є в наявності миколаївських енергетиків досягає всього 26 метрів, що суттєво ускладнює роботу на електромережі.

— В мережі нерідко можна зустріти жартівливе порівняння металевих конструкцій лінії електропередачі з Ейфелевою вежею. І нехай наші опори, хоч і дійсно схожі ззовні, вдесятеро менші «Залізної дами», все ж висота їхня добряча – до 33 метрів. Цей факт спричиняє чимало клопоту, коли елементи електромережі потребують ремонту або заміни, адже Товариство має в наявності автовишку з максимальним «вильотом» стріли 26 метрів, — пише пресслужба обленерго.

В АТ «Миколаївобленерго» розповідають, що постійні обстріли не сприяли бажанню сторонніх підрядників надавати свою спецтехніку, що дозволяла б проводити роботи на висоті 30 метрів, тому тисячам людей доводилося чекати заживлення години і навіть дні.

— Тепер у нашому автопарку є прямий доказ серйозності намірів Данії щодо шефства над Миколаєвом, і ми вдячні всьому датському народу за чуйність та небайдужість до нашої біди, готовність підставити своє плече у цій боротьбі та допомогти нам у відновленні регіону в цілому і його електромереж зокрема. Сьогодні автомобіль Мерседес з оновленими ходовою, гідравлікою тощо фактично отримав друге, сподіваймося, довге життя, присвячене виключно служінню на благо жителів Миколаївської області, — додали в «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, приблизно 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.