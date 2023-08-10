АТ «Миколаївобленерго» отримало від посольства Данії автовишку, яка дозволить виконувати ремонтні роботи на висоті до 34 метрів.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Максимальна довжина «вильоту» стріли автовишок, які є в наявності миколаївських енергетиків досягає всього 26 метрів, що суттєво ускладнює роботу на електромережі.
— В мережі нерідко можна зустріти жартівливе порівняння металевих конструкцій лінії електропередачі з Ейфелевою вежею. І нехай наші опори, хоч і дійсно схожі ззовні, вдесятеро менші «Залізної дами», все ж висота їхня добряча – до 33 метрів. Цей факт спричиняє чимало клопоту, коли елементи електромережі потребують ремонту або заміни, адже Товариство має в наявності автовишку з максимальним «вильотом» стріли 26 метрів, — пише пресслужба обленерго.
В АТ «Миколаївобленерго» розповідають, що постійні обстріли не сприяли бажанню сторонніх підрядників надавати свою спецтехніку, що дозволяла б проводити роботи на висоті 30 метрів, тому тисячам людей доводилося чекати заживлення години і навіть дні.
— Тепер у нашому автопарку є прямий доказ серйозності намірів Данії щодо шефства над Миколаєвом, і ми вдячні всьому датському народу за чуйність та небайдужість до нашої біди, готовність підставити своє плече у цій боротьбі та допомогти нам у відновленні регіону в цілому і його електромереж зокрема. Сьогодні автомобіль Мерседес з оновленими ходовою, гідравлікою тощо фактично отримав друге, сподіваймося, довге життя, присвячене виключно служінню на благо жителів Миколаївської області, — додали в «Миколаївобленерго».
Нагадаємо, приблизно 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
АТ «Миколаївобленерго» отримало від посольства Данії автовишку, яка дозволить виконувати ремонтні роботи на висоті до 34 метрів.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Максимальна довжина «вильоту» стріли автовишок, які є в наявності миколаївських енергетиків досягає всього 26 метрів, що суттєво ускладнює роботу на електромережі.
— В мережі нерідко можна зустріти жартівливе порівняння металевих конструкцій лінії електропередачі з Ейфелевою вежею. І нехай наші опори, хоч і дійсно схожі ззовні, вдесятеро менші «Залізної дами», все ж висота їхня добряча – до 33 метрів. Цей факт спричиняє чимало клопоту, коли елементи електромережі потребують ремонту або заміни, адже Товариство має в наявності автовишку з максимальним «вильотом» стріли 26 метрів, — пише пресслужба обленерго.
В АТ «Миколаївобленерго» розповідають, що постійні обстріли не сприяли бажанню сторонніх підрядників надавати свою спецтехніку, що дозволяла б проводити роботи на висоті 30 метрів, тому тисячам людей доводилося чекати заживлення години і навіть дні.
— Тепер у нашому автопарку є прямий доказ серйозності намірів Данії щодо шефства над Миколаєвом, і ми вдячні всьому датському народу за чуйність та небайдужість до нашої біди, готовність підставити своє плече у цій боротьбі та допомогти нам у відновленні регіону в цілому і його електромереж зокрема. Сьогодні автомобіль Мерседес з оновленими ходовою, гідравлікою тощо фактично отримав друге, сподіваймося, довге життя, присвячене виключно служінню на благо жителів Миколаївської області, — додали в «Миколаївобленерго».
Нагадаємо, приблизно 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.