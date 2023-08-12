У місті Первомайську на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Подія трапилась вчора ввечері, 11 серпня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, яка сталась у місті Первомайськ. Черговий поліції сповістив, що у воді виявлено тіло чоловіка.
На місце події направлено відділення 23-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою надувного човна вилучили тіло з води й транспортували на суходіл.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, з початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.
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У місті Первомайську на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Подія трапилась вчора ввечері, 11 серпня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, яка сталась у місті Первомайськ. Черговий поліції сповістив, що у воді виявлено тіло чоловіка.
На місце події направлено відділення 23-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою надувного човна вилучили тіло з води й транспортували на суходіл.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, з початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.