У місті Первомайську на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Подія трапилась вчора ввечері, 11 серпня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, яка сталась у місті Первомайськ. Черговий поліції сповістив, що у воді виявлено тіло чоловіка.

На місце події направлено відділення 23-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою надувного човна вилучили тіло з води й транспортували на суходіл.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, з початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.