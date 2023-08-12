Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив про відкриття реєстрації на прохід тимчасовими коридорами для торговельних суден у Чорному морі.

Про початок реєстрації він розповів в ході телемарафону «Єдині новини».

Судновласників і капітанів суден було попереджено про потенційну небезпеку, як з боку флоту РФ, так і мінування.

Дмитро Плетенчук каже, що дане рішення має розвʼязати два основних завдання: подолання міжнародної гуманітарної кризи та можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни створюють загрози на морі.

— Було ухвалено рішення нарешті розв’язати цю проблему в такий спосіб: відкрити ці шляхи морських комунікацій. Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Окрім того, що завжди існує небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека досить залишається на високому рівні. Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює, — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, росіяни не просто кажуть, що ці судна розглядатимуться як перевізники зброї, а навіть в одних з морських переговорів було почуто таке, що «буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України».

— Станом на зараз це такий тероризм в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства, — додав він.

Деталі про кількість суден та їхніх власників, які уже зареєструвалися, Дмитро Плетенчук зазначив, що всі подробиці цих заходів поки що не розкриватимуть. Він також зауважив, що ще не визначені терміни, на які оголошені тимчасові маршрути.

Нагадаємо, що 17 липня влада РФ вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, після цього російські війська почали практично щодня обстрілювати портову інфраструктуру в Україні, яку використовували під час «зернової угоди».

Лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».