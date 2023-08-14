Миколаївець з інвалідністю Юрій Степанець розповів, як два дні не міг домогтися від «Укрзалізниці» квитків на потяг «Одеса – Київ».

Цією історією він поділився у stories на своїй сторінці в Instagram, пишуть «НикВести».

Попередньо миколаївець зателефонував на гарячу лінію, щоб дізнатися чи можна придбати квиток онлайн, оскільки на сайті «Укрзалізниці» така послуга недоступна. Однак замовити його по телефону також виявилося неможливо, додав він.

«Оператор сказав, що необхідно лише фізично зʼявитись та безпосередньо на касі «Укрзалізниці» замовити таку послугу. На запитання про графік роботи каси отримав відповідь, що «24/7», — поділився Юрій Степанець.

Того ж дня о 20:40 він дістався до залізничного вокзалу Одеси, проте каса для людей з інвалідністю виявилася зачиненою.

«Діставшись до вокзалу через купу барʼєрів і тротуарних колдой*бін я бачу перед собою зачинені двері каси для людей з інвалідністю. Хоча нахіба вона мені потрібна, якщо і звичайної достатньо, але ок», — іронічно прокоментував ситуацію Юрій Степанець.

В довідковій йому повідомили, що «можливість замовити спецвагон та придбати собі на нього квиток інваліди та колясочники (саме таку термінологію використовують працівники «Укрзалізниці» мають можливість лише до 20:00».

Наступного дня миколаївець дістався каси одеського вокзалу о 18:00, щоб знову спробував замовити квиток на потяг: «І тут я чую з вуст працівника «Укрзалізниці», що мені буцімто треба було приїхати до 17:00, бо Київ не прийме заявку на замовлення».

«І тут Остапа понесло. Не витримавши такого приниження я попросив викликати керівництво», — розповів Юрій Степанець.

Керівник каси запросив його до власного кабінета, де зателефонував у Київ: «І ооо чудо. Виявляється, що замовити можна. Я купив квитки до Києва».

На його думку «ця гнила система, хоч і видозмінюється та трансформується, проте крокує не швидше черепахи». Він заявив, що люди з інвалідністю повинні мати можливість «замовити квиток на рівні з усіма» та додав, що усі послуги вже мають бути цифровізовані.

«Я не хочу бачити помпезних конференцій, крутих столів та форумів з безбарʼєрності. Я хочу бачити результат її впровадження на практиці. Я не хочу щодня виборювати свої права. Я хочу ними користуватись», — сказав Юрій Степанець.

Він також акцентував, що «неприпустимо аби ті, хто виборює ціною свого життя та здоров'я свободу цілої нації, отримавши інвалідність, виборювали свободу хоча б на існування… Повітря у власному дворі, можливість бути там, де хочеш та дістатись туди, куди забажаєш».

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець вважає, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями.