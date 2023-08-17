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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на розробку проєктно-кошторисної документації на капремонт тротуару в Соляних по непарній стороні.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

За розробку проєкту готові віддати 2 мільйона гривень. Аукціон заплановано на 28 серпня. Переможець повинен буде віддати проєктно-кошторисну документацію до 29 лютого 2024 року.

У техзавданні вказанно, що тротуар ремонтуватимуть від пішоходного мосту до Тернівського кільця. Проєктант повинен передбачити облаштування тротуару, пішоходних переходів, влаштування двосторонньої велодоріжки із спеціальним жорстким покриттям шириною 2,5 метри.

Також мають бути організовані місця для паркування велосипедів біля зупинок та громадських закладів з нанесенням символіки «Миколаїв — місто на хвилі».

У місцях, де забудова не дозволяє зробити окрему велодоріжку, мають передбачити влаштування суміщеноїу велосипедно-пішохідної доріжки шириною 2,5-3 метри.

Раніше департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на поточний ремонт тротуару та облаштування велодоріжки на ділянці вулиці Космонавтів.

Нагадаємо, у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міськради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше в Департаменті також заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно Велорух Миколаєва розкритикував проєкт департаменту житлово-комунального господарства по облаштуванню велосмугвід парку «Народний Сад» до парку «Перемоги».

Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом по облаштуванню смуг.

Раніше також повідомлялося, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.