Спеціалісти адміністрації Інгульського району обстежили ще 188 об'єктів торгівлі та сфери послуг щодо дотримання мовного законодавстав.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці адміністрації.
Обстеження пройшло з 14 по 25 серпня. 41 об’єкт отримав попередження щодо усунення виявлених порушень. Вони мають замінити назви на вивіски й зробити їх українською мовою.
Як відомо, раніше мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав представників миколаївської влади українізувати вивіски на приватних закладах міста.
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Спеціалісти адміністрації Інгульського району обстежили ще 188 об'єктів торгівлі та сфери послуг щодо дотримання мовного законодавстав.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці адміністрації.
Обстеження пройшло з 14 по 25 серпня. 41 об’єкт отримав попередження щодо усунення виявлених порушень. Вони мають замінити назви на вивіски й зробити їх українською мовою.
Як відомо, раніше мовний омбудсман Тарас Кремінь закликав представників миколаївської влади українізувати вивіски на приватних закладах міста.