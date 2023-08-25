Спеціалісти адміністрації Інгульського району обстежили ще 188 об'єктів торгівлі та сфери послуг щодо дотримання мовного законодавстав.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці адміністрації.

Обстеження пройшло з 14 по 25 серпня. 41 об’єкт отримав попередження щодо усунення виявлених порушень. Вони мають замінити назви на вивіски й зробити їх українською мовою.