Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що його дружина Маріанна живе разом із ним у його робочому кабінеті.

Про це він розповів в інтервʼю виданню «Радіо Свобода».

На запитання журналістки, чи має керівник розвідки час на прості моменти людського щастя, Буданов відповів:

— Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7, — сказав Кирило Буданов.

Та він уточнив, що вона не працює у ГУРі.

Також Кирило Буданов згадав, як на початку повномасштабного вторгнення на день народження подарував дружині паперову квітку, зроблену зі стікерів власноруч, адже справжні квіти тоді купити не було можливості.

Нещодавно Кирило Буданов зазначив, що сили оборони України можуть завдати удару по ворогові в будь-якій точці окупованого Криму.