Голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Лаурінас Кащюнас обіцяє зареєструвати відповідні поправки в Сеймі вже найближчим часом.

Він підкреслив, що заходи, які він готує, не стосуватимуться білорусів, які були репресовані режимом Александра Лукашенка.

— Дуже важливо підкреслити, що ми продовжуємо підтримувати гуманітарний коридор. Тобто якщо це дійсно правозахисники, люди, репресовані білоруським режимом, МЗС зможе надати такий гуманітарний коридор. А з приводу тимчасового проживання ми робимо одне зауваження — на кваліфіковану робочу силу, — розповів Лаурінас Кащюнас.

За його словами, поправки орієнтовані на ізольовану литовськими службами безпеки групу білорусів, яка є мішенню білоруських спецслужб.

Депутат вважає, що ці заходи допоможуть зменшити загрози як для безпеки Литви, так і для білоруської опозиції в країні.

Нагадаємо, у латвійському місті Огре планують дозволити жителям запускати феєрверки тільки опівночі, щоб він не співпадав із салютом у Росії.