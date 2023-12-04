Голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Лаурінас Кащюнас обіцяє зареєструвати відповідні поправки в Сеймі вже найближчим часом.
Він підкреслив, що заходи, які він готує, не стосуватимуться білорусів, які були репресовані режимом Александра Лукашенка.
— Дуже важливо підкреслити, що ми продовжуємо підтримувати гуманітарний коридор. Тобто якщо це дійсно правозахисники, люди, репресовані білоруським режимом, МЗС зможе надати такий гуманітарний коридор. А з приводу тимчасового проживання ми робимо одне зауваження — на кваліфіковану робочу силу, — розповів Лаурінас Кащюнас.
За його словами, поправки орієнтовані на ізольовану литовськими службами безпеки групу білорусів, яка є мішенню білоруських спецслужб.
Депутат вважає, що ці заходи допоможуть зменшити загрози як для безпеки Литви, так і для білоруської опозиції в країні.
Нагадаємо, у латвійському місті Огре планують дозволити жителям запускати феєрверки тільки опівночі, щоб він не співпадав із салютом у Росії.
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Голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Лаурінас Кащюнас обіцяє зареєструвати відповідні поправки в Сеймі вже найближчим часом.
Він підкреслив, що заходи, які він готує, не стосуватимуться білорусів, які були репресовані режимом Александра Лукашенка.
— Дуже важливо підкреслити, що ми продовжуємо підтримувати гуманітарний коридор. Тобто якщо це дійсно правозахисники, люди, репресовані білоруським режимом, МЗС зможе надати такий гуманітарний коридор. А з приводу тимчасового проживання ми робимо одне зауваження — на кваліфіковану робочу силу, — розповів Лаурінас Кащюнас.
За його словами, поправки орієнтовані на ізольовану литовськими службами безпеки групу білорусів, яка є мішенню білоруських спецслужб.
Депутат вважає, що ці заходи допоможуть зменшити загрози як для безпеки Литви, так і для білоруської опозиції в країні.
Нагадаємо, у латвійському місті Огре планують дозволити жителям запускати феєрверки тільки опівночі, щоб він не співпадав із салютом у Росії.