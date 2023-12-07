Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич став героєм проєкту «Backstage», в якому провів день з одеськими журналістами та розповів про своє публічне й особисте життя.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі «Думська».

Під час спілкування журналістами Олександр Сєнкевич розповів про пережиті Миколаєвом перші дні війни, роботу на посаді міського голови, допомогу від європейських партнерів, а також про особисті уподобання у житті: музику, вивчення мов та спорт.

Мер показав журналістам з Одеси буденне життя Миколаєва, зокрема як проходить апаратне засідання, роботу комунальних служб та власний кабінет, в якому він не працює від початку повномасштабного вторгнення.

Він також пояснив журналістам з Одеси, чим його роль відрізнялася від ролі Віталія Кіма у перші дні повномасштабного вторгнення.

— З самого початку війни наші ролі розділилися. Віталій Кім грав роль заспокійливого, щоб люди розуміли: «не переживайте, все під контролем». Іноді людям це просто потрібно сказати. А я розповідав реальність, тому дехто каже, що я якийсь песиміст. Але, послухайте, якби я був песимістом, то я б ніколи не став міським головою Миколаєва, бо тут без оптимізму не можна працювати, – сказав Олександр Сєнкевич.

На питання журналістки Вікторії Ортіс, чим відрізняється перший строк на посаді мера Миколаєва від другого Олександр Сєнкевич відповів «багато чим».

— До першого строку я не працював міським головою, тому досвіду реальним управлінням містом у мене не було. Хоча я вдавався у всі процеси, але одна справа – бути активістом чи представником громадянського суспільства, чи навіть депутатом міської ради, а інша справа – це брати на себе відповідальність і працювати у виконавчій владі. Перший раз було важко, тому що з 54 депутатів, 26 з самого початку були в опозиційному блоці, тобто в опозиції до мене, а потім до них ще доєдналася деяка кількість депутатів. Тому це було важко. Другий раз легше, тому що мені вже відома ця робота і, власне, депутатський корпус не такий строкатий. Якось депутати з самого початку почали працювати, зробивши висновки по роботі попередніх. Ну а потім війна. Важко порівнювати ці два терміни, – сказав Олександр Сєнкевич.

Пізніше він розповів одеським журналістам, що вирішив стати міським головою через своє бажання стати відомою та визнаною людиною, а згодом це переросло у бажання виконувати роботу, яка «йде набагато поколінь».

— На мою особисту думку, у кожної людини є три типи мотивації. Перша – фінансова, коли людина хоче заробляти гроші і все в житті крутиться навколо того, щоб заробити і потім витратити. Друга мотивація – це его. Тобто бажання людини стати відомою, визнаною. І третє – це місіонерство, коли людина питає себе «навіщо я тут?». Мабуть тоді, в той час, це була друга мотивація. Мені хотілося визнання, залишитися в історії. З фінансами в мене все було нормально, я тоді офіційно задекларувався як мільйонер. Потім це вже переросло в місіонерство, тому що я думаю про те, що деякі речі не відомі і ніколи не будуть відомими миколаївцям, вони ніколи не подякують чи згадають мене, але я роблю це, тому що ця робота йде набагато поколінь. В тому числі, робота по заміні очисних споруд, оновлення комунальних підприємств, – сказав міський голова.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поки не бачить перспектив для міста у отриманні компенсацій чи субвенцій, якщо заберуть податок на доходи фізичних осіб від військовослужбовців. Про це він розповів у випуску проекту «МИКОЛАЇВ. Місто Доброчесності».