Артем Чорноморов, фото з фейсбуку

Народний депутат України від Миколаївщини Артем Чорноморов вважає, що керівництво Миколаївської області зловживає, намагаючись поза конкурсом затвердити сесією облради головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого тиждень тому правоохоронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів.

Про це йдеться у публікації парламентаря у фейсбуці.

Артем Чорноморов вважає, що у липні 2023 року керівництво області мало б розірвати трудові відносини з Олександром Пліткіним.

«Нагадаю, що під час візиту до Миколаєва Президент Володимир Зеленський зробив зауваження про те, що палати не пристосовані для комфортного перебування там дітей. На жаль, керівництво області не зробили справделивих висновків, а більше того, після обшуків за його місцем роботи та проживання, вирішили затвердити Олександра Пліткіна на посаді на постійно, без приставки тво. Ми депутати, коли приймали закон про правовий режив воєнного стану, дали можливість приймати керівників без конкурсу не для того, щоб цим зловживали. А дали інструмент, який має на меті пришвидшити процес найму керівників важливих для держави закладів, установ і підприємств. Насправді, я бачу, що це використовують в корисливих цілях», - написав Артем Чорноморов.

У ситуації з Олександром Пліткіним від вбачає «зловживання з боку керівництва області та нехтування очевидними фактами».

«Олександр Пліткін, на мою думку, знищує основний дитячий медичний заклад області. Він це робить навмисно, оскільки має кілька приватних клініки, співвласниками, чи керівниками в яких є його дружина, донька чи бізнес-партнери очільників області. Вважаю за доцільне спочатку провести службове розслідування, а потім підіймати питання призначення Пліткіна, а за результатами розслідування - вжити всіх заходів, щоб забезпечити подальшу належну роботу основної дитячої лікарні, в якій лікуються наші діти з всієї області. Тим паче, що підстав для цього достатньо», - написав Артем Чорноморов.

Він нагадав, що 30 листопада за місцем роботи та проживання Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Нагадаємо, постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проект рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Олександр Пліткін, у якого напередодні правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Нагадаємо, у липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.